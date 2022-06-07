МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Россия побеждает вооруженные силы Украины, невзирая на противоположные сообщения западных СМИ, заявил в интервью телеканалу La7 итальянский журналист Марко Травальо. Об этом сообщает Lenta.ru.
Травальо подверг критике публикации, распространяющих ложь о российской армии.
При этом журналист подчеркнул, что о поражении России он читал только в газетах.
"На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует", — сказал Травальо.
Также он добавил, что итальянские власти должны были ограничиться лишь гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении России, а не снабжать Украину оружием.
https://1prime.ru/society/20220607/837099571.html
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