МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Россия побеждает вооруженные силы Украины, невзирая на противоположные сообщения западных СМИ, заявил в интервью телеканалу La7 итальянский журналист Марко Травальо. Об этом сообщает Lenta.ru. Германия, Франция и Италия не поддерживают притязания Украины на Крым

Травальо подверг критике публикации, распространяющих ложь о российской армии.

При этом журналист подчеркнул, что о поражении России он читал только в газетах.

"На поле боя его ни разу не было. <…> В общем, Россия одерживает победу, берет все, что ее интересует", — сказал Травальо.

Также он добавил, что итальянские власти должны были ограничиться лишь гуманитарной помощью, приемом беженцев и санкциями в отношении России, а не снабжать Украину оружием.