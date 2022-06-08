МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сроки "прямой линии" Путина пока не определены, идет рутинная подготовка. Захарова заявила об адаптации России к западным санкциям

"Прямая линия с президентом не может состояться в этом месяце… Сроки пока не определены, но активная подготовка ведётся и с технической точки зрения, и содержательной точки зрения. Это очень сложное, объёмное мероприятие", — сказал Песков журналистам в среду.

Он отметил, что в завершающую стадию подготовка вступит только тогда, когда будут определены сроки.