МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. В связи с успехами российской армии в Донбассе Запад изменил позицию по Украине и теперь выказывает готовность принудить Киев к уступкам территорий ради дипломатического урегулирования отношений с Россией, сообщает французский портал AgoraVox. США стремятся не допустить продажу Россией "вывезенного" зерна с Украины

В статье утверждается, что СМИ в Соединенных Штатах и Евросоюзе перестали публиковать фейки о "неудачах" России на Украине: "Уже невозможно отрицать, что, оказывается, "на самом деле Путин скоро разгромит то, что осталось от украинской армии на Донбассе".

Как считает AgoraVox, успехи России в значительной степени изменили позицию западных политиков. Теперь, по мнению авторов портала, Запад готов идти на компромисс с Москвой — и это при том, что совсем недавно в Евроатлантическом сообществе высказывались исключительно категоричные заявления против России.

"Результат: все больше западных политиков, начиная со "старого мудреца" Киссинджера, призывают к "прекращению огня", к "мирным переговорам" с Путиным, даже если это означает принуждение Украины к территориальным уступкам", — отмечается в материале.