МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Прокурор в ходе прений сторон запросил 9 лет колонии для заместителя генерального директора "Аэрофлота" Владимира Александрова, обвиняемого в хищении у компании более 250 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости. "Аэрофлот" закрыл свой офис в аэропорту Хельсинки

"Назначить Александрову 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 1 миллион рублей", — сказал прокурор.

Также на скамье подсудимых бывшая начальница одного из отделов авиакомпании Татьяна Давыдова, адвокаты Александр Сливко и Дина Кибец – им гособвинение требует аналогичного наказания. Всем вменяется мошенничество в особо крупном размере.

Также прокурор просил удовлетворить гражданский иск на 128,2 миллиона рублей в пользу государства в лице Росимущества.

По версии следствия, в 2016 году Александров организовал заключение "Аэрофлотом" с адвокатами Сливко и Кибец четырех договоров об оказании юридической помощи и представлении интересов авиакомпании в гражданских, арбитражных и уголовных делах.

Между тем необходимость в этом отсутствовала, поскольку этим занимались сотрудники юридического департамента авиакомпании, утверждает следствие.

На основании подготовленных адвокатами подложных актов о якобы оказанных "Аэрофлот" услугах Александров и Давыдова в 2016-2018 годах обеспечили незаконное перечисление на счета адвокатов более 250 миллионов 660 тысяч рублей, отмечал СК РФ.

Все обвиняемые находятся в СИЗО. Вину они не признают.