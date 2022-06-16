МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Украина должна самостоятельно принимать решения по вопросам переговоров с Россией — в этом плане позиция администрации американского президента Джо Байдена не претерпела существенных изменений, заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Об этом сообщают "Известия". Politico: Байден и Белый дом находятся в отчаянии

В частности, Кирби заявил, что президент Владимир Зеленский — демократически избранный лидер Украины, который " должен определять, как заканчиваться (спецоперации России по защите Донбасса), что он считает победой и как прийти к этому результату".

Таким образом, Кирби прокомментировал слова французского лидера Эммануэля Макрона, ранее заявившего о необходимости переговоров Украины и России по вопросу установления режима прекращения огня. При этом Макрон от лица Евросоюза выразил готовность выступить в качестве гаранта безопасности.