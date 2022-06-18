Путин отметил важность роста продолжительности жизни в России
Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России.
По его мнению, это важно и для сохранения здоровья, и для будущего нации. "Здесь куда ни посмотри — нет ничего, что является второстепенным", — сказал он на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.
https://1prime.ru/society/20220618/837223267.html
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