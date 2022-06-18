С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин отметил важность увеличения продолжительности жизни в России. Путин указал на необходимость улучшения системы оплаты труда медиков

По его мнению, это важно и для сохранения здоровья, и для будущего нации. "Здесь куда ни посмотри — нет ничего, что является второстепенным", — сказал он на церемонии открытия новых объектов здравоохранения в субъектах РФ.