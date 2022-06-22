Алиханов рассказал об отношении калининградцев с литовцами
Алиханов заявил, что Калининград сохраняет хорошие соседские отношения с поляками и литовцами
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МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Калининград сохраняет "хорошие и плотные" отношения с поляками и литовцами, несмотря на их "воинственный" настрой, рассказал глава Калининградской области Антон Алиханов в эфире "Соловьев Live".
"У нас достаточно хорошие и плотные отношения с ними на уровне бизнес-структур, на уровне обычных людей", — заявил он.
Губернатор подчеркнул, что соседские взаимоотношения отличаются от экономических и политических, поэтому у Калининграда "хороший контакт" с Польшей и Литвой, несмотря на агрессивную риторику.
"И в этом смысле мы всегда найдем на соседском уровне решение", — отметил Алиханов.
На прошлой неделе Литовские железные дороги сообщили Калининградской железной дороге о том, что с 18 июня прекратят транзит товаров, которые попали под европейские ограничения.
В понедельник 20 июня в МИД России была вызвана временная поверенная в делах Литвы Виргиния Умбрасене, которой был заявлен решительный протест из-за введенного Вильнюсом без предварительного уведомления российской стороны запрета на железнодорожный транзит большой номенклатуры грузов.
Власти Калининградской области заявили, что не ожидают дефицита потребительских товаров в связи с решением Литвы, поскольку всё необходимое можно доставить паромами.
https://1prime.ru/society/20220622/837256027.html
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