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Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год
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. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда. Согласно сообщению, Минтруд подготовил проект... ПРАЙМ, 23.06.2022
общество , новости, минтруд рф, новогодние праздники
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Новогодние праздники в 2023 году продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января, сообщается в Telegram-канале Минтруда.
Согласно сообщению, Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году.
"Новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января. С учетом того, что в 2022 году 31 декабря попадает на субботу, этот день тоже будет нерабочим", — говорится в сообщении.
В министерстве также обратили внимание, что выходные 1 и 8 января, совпадающие с нерабочими праздничными днями, переносятся на 24 февраля и 8 мая соответственно.