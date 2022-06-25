ВАШИНГТОН, 25 июн — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия. Мероприятие прошло в Белом доме перед его отлетом в Европу, где он примет участие в саммитах G7 и НАТО. Сенат США принял законопроект о контроле над оружием

"Я здесь ради самого значимого закона, принятого… за последние 30 лет", — сказал президент.

Байден пообещал отметить принятие закона, который был сформулирован и одобрен конгрессом после массовых расстрелов в Буффало и Ювальде, более масштабным мероприятием в Белом доме 11 июля, после возвращения из поездки.

Документ предусматривает ужесточение проверок потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года. Он также поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками людям, которых суд признает опасными для общества, финансированию программ школьной безопасности и психологической помощи молодежи.

Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий — вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц.