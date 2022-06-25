Лукашенко заявил на встрече с Путиным о желании Белоруссии повысить статус страны в ШОС
ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ О ЖЕЛАНИИ БЕЛОРУССИИ ПОВЫСИТЬ СТАТУС СТРАНЫ В ШОС
https://1prime.ru/society/20220625/837295522.html
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ЛУКАШЕНКО ЗАЯВИЛ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ О ЖЕЛАНИИ БЕЛОРУССИИ ПОВЫСИТЬ СТАТУС СТРАНЫ В ШОС
https://1prime.ru/society/20220625/837295522.html
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