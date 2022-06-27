МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Согласно исследованию, проведенному газетой Daily Mail, Великобритания из-за роста стоимости жизни, ущерб от которого составил почти 3 миллиарда фунтов в год, стала "столицей мошенничества". Британия введет новые антироссийские санкции в торговле

Как отмечает британиское издание, мошенники пользуются ростом стоимости жизни, чтобы найти новые способы для обмана пожилых и других незащищенных граждан. Так, в апреле было украдено 700 миллионов фунтов, что значительно превысило средний ежемесячный показатель 2021 года (200 миллионов фунтов). В мае показатель составил 2,9 миллиарда фунтов, было зарегистрировано 383 132 сообщения о мошенничестве, отмечает Daily Mail, ссылаясь на Национальное бюро по расследованию мошенничества.