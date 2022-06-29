МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба МЧС России сообщила, что общая площадь пожара на юге Москвы превысила одну тысячу квадратных метров. В Японском море на судне с российским экипажем произошел пожар

Происходит загорание мусора на открытой площадке и двух металлических ангаров. Общая площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров, подчеркнули в столичном главке МЧС. Для ликвидации пожара привлечен вертолет Ка-32.

Отмечается, что угрозы ближайшим жилым домам нет.