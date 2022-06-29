Площадь пожара на юге Москвы превысила тысячу квадратных метров
МЧС сообщил о пожаре на юге Москвы площадью более тысячи квадратных метров
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Пресс-служба МЧС России сообщила, что общая площадь пожара на юге Москвы превысила одну тысячу квадратных метров.
Происходит загорание мусора на открытой площадке и двух металлических ангаров. Общая площадь пожара составляет более 1000 квадратных метров, подчеркнули в столичном главке МЧС. Для ликвидации пожара привлечен вертолет Ка-32.
Отмечается, что угрозы ближайшим жилым домам нет.
https://1prime.ru/society/20220629/837325225.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.