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Пожар на юге Москвы ликвидировали
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В пресс-службе МЧС заявили, что спасатели ликвидировали открытое горение на двух ангарах на юге Москвы, пострадавших нет. По сообщению экстренных служб Москвы, объявлена... ПРАЙМ, 29.06.2022
общество , новости, россия, мчс, пожар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В пресс-службе МЧС заявили, что спасатели ликвидировали открытое горение на двух ангарах на юге Москвы, пострадавших нет.
По сообщению экстренных служб Москвы, объявлена ликвидация открытого горения площадью в две тысячи квадратных метров в районе Каширского шоссе.
Причиной пожара мог стать поджог.
По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, подытожили в МЧС.