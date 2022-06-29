МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. В пресс-службе МЧС заявили, что спасатели ликвидировали открытое горение на двух ангарах на юге Москвы, пострадавших нет. Площадь пожара на юге Москвы превысила тысячу квадратных метров

По сообщению экстренных служб Москвы, объявлена ликвидация открытого горения площадью в две тысячи квадратных метров в районе Каширского шоссе.

Причиной пожара мог стать поджог.

По предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет, подытожили в МЧС.