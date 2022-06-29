МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. СТРАНЫ НАТО ОФИЦИАЛЬНО ПРИГЛАСИЛИ ШВЕЦИЮ И ФИНЛЯНДИЮ ВСТУПИТЬ В АЛЬЯНС — ДЕКЛАРАЦИЯ САММИТА

БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНЛЯНДИИ И ШВЕЦИИ ИМЕЕТ "ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" ДЛЯ НАТО, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРИОД ПРИСОЕДИНЕНИЯ К АЛЬЯНСУ — ДЕКЛАРАЦИЯ САММИТА

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