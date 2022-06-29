2022-06-29T15:40:00+03:00
2022-06-29T15:40:47+03:00
2022-06-29T15:40:00+03:00
2022
https://1prime.ru/society/20220629/837329572.html
Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
СТРАНЫ НАТО ОФИЦИАЛЬНО ПРИГЛАСИЛИ ШВЕЦИЮ И ФИНЛЯНДИЮ ВСТУПИТЬ В АЛЬЯНС — ДЕКЛАРАЦИЯ САММИТА БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНЛЯНДИИ И ШВЕЦИИ ИМЕЕТ "ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" ДЛЯ НАТО, В ТОМ ЧИСЛЕ В... ПРАЙМ, 29.06.2022
общество , новости
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/19/836951907.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/19/836951907.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/19/836951904.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/19/836951904.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/17/836951778.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83695/17/836951778.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. СТРАНЫ НАТО ОФИЦИАЛЬНО ПРИГЛАСИЛИ ШВЕЦИЮ И ФИНЛЯНДИЮ ВСТУПИТЬ В АЛЬЯНС — ДЕКЛАРАЦИЯ САММИТА
БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНЛЯНДИИ И ШВЕЦИИ ИМЕЕТ "ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" ДЛЯ НАТО, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПЕРИОД ПРИСОЕДИНЕНИЯ К АЛЬЯНСУ — ДЕКЛАРАЦИЯ САММИТА
Новость дополняется