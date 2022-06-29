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2022

https://1prime.ru/society/20220629/837329572.html

Страны НАТО официально пригласили Швецию и Финляндию в альянс

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СТРАНЫ НАТО ОФИЦИАЛЬНО ПРИГЛАСИЛИ ШВЕЦИЮ И ФИНЛЯНДИЮ ВСТУПИТЬ В АЛЬЯНС — ДЕКЛАРАЦИЯ САММИТА БЕЗОПАСНОСТЬ ФИНЛЯНДИИ И ШВЕЦИИ ИМЕЕТ "ПРИОРИТЕТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ" ДЛЯ НАТО, В ТОМ ЧИСЛЕ В... ПРАЙМ, 29.06.2022

общество , новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60