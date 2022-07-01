МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. ПФР сообщил на своем сайте, что досрочно перечислит россиянам социальные пособия, которые обычно поступают в единый день выплат — 3 числа каждого месяца. В июле эта дата выпадает на выходной день — воскресенье. Минтруд предложил ввести новую компенсацию для пенсионеров

Уже сегодня пособия получат все, кто в качестве способа выплаты определил счет в банке. Доставка через почтовые отделения будет осуществляться по стандартному графику с 3 по 25 июля, уточнили в ведомстве.

Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР