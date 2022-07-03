МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. С крыши одного из небоскребов в районе делового центра "Москва-Сити" подниался дым, передает корреспондент РИА Новости.

Дым можно было наблюдать на одной из строящихся башен Capital Towers в течение порядка 20 минут, затем он прекратился.

Сейчас спасатели проверяют информацию. "По предварительной информации, на крыше здания горели строительные леса на общей площади около 1 квадратного метра. Огонь ликвидирован до прибытия пожарных", — сообщили в столичном главке МЧС.

Информации о пострадавших не поступало.

Отмечается, что в 21.44 03 июля в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Краснопресненская набережная, корпус вл14, строение 1кБ (самый последний этаж / башня Capital Towers).

Capital Towers — строящиеся жилые небоскребы рядом с деловым центром "Москва-Сити" на берегу Москвы-реки. Комплекс состоит из трёх башен высотой 295 метров.