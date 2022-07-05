МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. По данным сервиса "Работа.ру", жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Челябинска наиболее склонны к трудоголизму, это объясняется высоким темпом жизни. Эксперт назвала пять причин, почему вас не берут на работу

Компания провела исследование в июне по репрезентативной выборке среди 3500 совершеннолетних россиян по всей стране.

По словам экспертов, самую высокую позицию в рейтинге городов трудоголиков заняла Москва (55%). 84% москвичей подвергаются трудоголизму из-за высокого темпа жизни, 45% — из-за желания хорошо зарабатывать, 39% — ради карьерного роста.

Второе место занял Санкт-Петербург. "Четверть опрошенных отметили, что настоящими трудоголиками можно считать жителей Санкт-Петербурга. Основным критерием также стал темп жизни (83%), большое количество предприятий (50%) и возможности для заработка (48%). Тройку рейтинга городов с самыми трудолюбивыми жителями занял Новосибирск (18%)", — сказано в исследовании.

Отмечается, что в пятерке также оказались Екатеринбург (10%) и Челябинск (8%). При этом, по мнению опрошенных россиян, для жителей Челябинска трудоголизм — это особенная черта характера людей.