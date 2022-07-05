МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Немецкое издание Der Spiegel сообщило о реакции его читателей на желание Украины получить 750 миллиардов долларов на восстановление страны. В Германии рассказали, можно ли изъять газ из "Северного потока — 2"

Как отмечает издание, его публикация заявления премьре-министра Украины Дениса Шмыгаля о необходимости передать стране 750 миллиардов долларов из разных источников финансирования встретила негативных отклик сос стороны немецких граждан.

Оставлявшие комментарии читатели возмущались желаемой суммой. Пользователи "требовали" отчета о потраченных средствах и обоснования такого финансирования.

"После Второй мировой войны "план Маршалла" обошелся в 13 миллиардов долларов для всей Европы. На сегодняшний день это будет чуть менее 130 миллиардов долларов. Как Украина (серьезный вопрос, есть ли распределение?) пришла к 750 миллиардам евро, страна, которая всего в 1,8 раза больше Германии?" — писал Marco3000.

Читатели DelegierterNull и nachgedacht отметили, что "Украина — символ безудержной коррупции", давать деньги стране при отсутствии уверенности, что они пойдут на восстановление, не "очень мудро и реалистично".

По словам издания, пользователи также напомнили, что немецкие граждане, пострадавшие от наводнения в долине реки Аз, в течение года ждут помощи.