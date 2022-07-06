МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Государственная Дума в ходе пленарного заседания в среду приняла закон, направленный на усиление защиты персональных данных россиян. Госдума запретила оплату товаров и услуг цифровыми финансовыми активами

Документ предполагает ужесточение требований к операторам обработки личных данных, совершенствование правовой защищенности граждан, а также усиление контроля со стороны государства в данной сфере. Так, операторы будут обязаны незамедлительно сообщать в уполномоченные органы власти о любых инцидентах, затрагивающих базы персональных данных, а также обеспечивать непрерывное взаимодействие с государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на российские информационные ресурсы.

Проект вносит поправки в закон "О персональных данных" и другие законодательные акты.