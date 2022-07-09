МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. На сайте Банка России сообщается о новом способе мошенников, с помощью которого они получают доступ к дистанционному управлению банковским счетом жертвы. Мошенники стали активно "приглашать россиян на работу"

Новая схема заключается в следующем. Жулики сообщают жертве, что используемый ею телефонный номер якобы в скором времени перестанет действовать, и во избежание этого необходимо набрать на смартфоне комбинацию цифр. Но как только жертва выполнит эту инструкцию, подключается переадресация звонков и текстовых сообщений, в том числе с SMS-кодами от банка, на номера мошенников.

Также отмечаются, что мошенники могут ссылаться не только на грядущее отключение, но и на необходимость переоформления договора об оказании услуг связи, смену тарифного плана на более выгодный или отключение платной услуги.