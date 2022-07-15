МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке труда остается стабильной, число зарегистрированных безработных не превышает 0,9%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, которая провела очередное заседание межведомственной рабочей группы. Доля работников с "белой" зарплатой в России выросла до 71%

"Благодаря своевременно принятым превентивным мерам по поддержке экономики и занятости, на рынке труда сохраняется стабильная ситуация", — передает ее слова аппарат вице-премьера.

По данным Голиковой, за неделю с 4 по 11 июля количество зарегистрированных безработных снизилось на 5,6 тысячи человек и составило 681,4 тысячи человек. При этом число предприятий, заявивших об изменении режимов занятости сотрудников, продолжает расти. Так, в режиме неполного дня или рабочей недели сейчас работают 134,4 тысячи россиян, в простое находятся 127,1 тысячи человек.

Кроме того, уже более 68 тысяч граждан приступили к профессиональному обучению, свыше 25 тысяч завершили курсы. Прием заявок на профессиональное обучение продолжается.