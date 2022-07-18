Путин попросил проанализировать соцконтракты и представить предложения
Путин попросил проанализировать социальные контракты и представить предложения
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МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил проанализировать социальные контракты и представить предложения.
"Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса. Пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов. И прошу коллег из счетной палаты и ОНФ провести анализ результативности этого инструмента и представить предложения по его развитию", — сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
https://1prime.ru/society/20220718/837522976.html
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