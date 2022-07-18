МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин попросил проанализировать социальные контракты и представить предложения. Путин призвал увеличить продолжительность жизни в России до 78 лет

"Важно, чтобы социальные контракты давали людям реальный шанс дальнейшего трудоустройства или организации своего бизнеса. Пускай, небольшого, скромного, но своего дела. На это должна быть нацелена работа регионов. И прошу коллег из счетной палаты и ОНФ провести анализ результативности этого инструмента и представить предложения по его развитию", — сказал он в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.