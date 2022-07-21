РИМ, 21 июл — ПРАЙМ. Президент Италии Серджо Маттарелла в четверг распустил национальный парламент, следует из заявления президентской канцелярии. Bloomberg: Италия, Польша и Венгрия обеспокоены идеей снизить спрос на газ

Согласно конституции страны, перед этим глава государства принял у себя ушедшего в отставку премьер-министра страны Марио Драги и спикеров обеих палат законодательного органа.

"Президент республики Серджо Маттарелла, заслушав председателей двух палат парламента, в соответствии со статьей 88 Конституции подписал указ о роспуске сената республики и палаты депутатов, который был скреплен подписью председателя совета министров", — говорится в сообщении.

После этого должны состояться досрочные парламентские выборы, которые должны пройти в период от 60 до 70 дней после принятия декрета. Точную дату выборов определит совет министров страны, который соберется на заседании вечером в четверг.

После декрета о досрочном роспуске парламента президент Маттарелла заявил об отсутствии перспектив для образования нового большинства, назвав свое решение неминуемым.

"Досрочный роспуск палат "всегда является последним решением, особенно если, как в этот момент, перед палатами есть важные обязательства, которые необходимо выполнить", — заявил он, выступая в Квиринальском дворце.

По словам Маттареллы, прошедшая накануне в Сенате дискуссия и голосование по вопросу о доверии правительству "выявили исчезновение поддержки и отсутствие перспектив для создания нового большинства". "Это условие делало неизбежным досрочный роспуск палат", — сказал президент республики.

Политический кризис в Италии сложился после голосования на прошлой неделе в сенате итальянского парламента о доверии правительству страны, которое состоялось в связи с принятием декрета о мерах экономической поддержки. Несмотря на то, что совмин получил доверие, в голосовании отказались принять участие представители "Движения 5 звезд". После этого Драги заявил о прекращении существования "общенационального большинства" и подал президенту страны прошение об отставке, которое тот, однако, не принял, предложив премьеру рассказать о внутриполитической ситуации в парламенте.

В среду вечером совет министров Италии получил относительное большинство в ходе очередного голосования о доверии, которое состоялось в верхней палате национального парламента: в поддержку правительства высказались 95 из 133 принявших участие в голосовании сенаторов, причем всего в зале заседаний находились 192 из более чем 300 сенаторов. В этом случае от участия в голосования отказались уже три ведущие силы правящей в Италии коалиции — "Движение ", правоцентристские "Вперед, Италия" и "Лига". Правоцентристы правительства заявляли, что были готовы поддержать формирование нового правительства во главе с Драги при условии исключения "Движения".