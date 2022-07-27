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В Ярославле загорелся торговый центр "Лотос"
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Крупный пожар в Ярославле происходит в торговом центре "Лотос". Об этом заявили в ГУМЧС по региону. "В 15.54 27 июля поступило сообщение о загорании торгового центра "Лотос" по... ПРАЙМ, 27.07.2022
общество , новости, россия, чп
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупный пожар в Ярославле происходит в торговом центре "Лотос". Об этом заявили в ГУМЧС по региону.
"В 15.54 27 июля поступило сообщение о загорании торгового центра "Лотос" по адресу: город Ярославль, улица Гагарина, дом 28… Пострадавших нет", — отмечалось на официальном сайте ведомства.
Позднее сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров. Было эвакуировано более 30 человек.