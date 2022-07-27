МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Крупный пожар в Ярославле происходит в торговом центре "Лотос". Об этом заявили в ГУМЧС по региону. Пожар на юге Москвы ликвидировали

"В 15.54 27 июля поступило сообщение о загорании торгового центра "Лотос" по адресу: город Ярославль, улица Гагарина, дом 28… Пострадавших нет", — отмечалось на официальном сайте ведомства.

Позднее сообщили, что площадь пожара увеличилась до 1500 квадратных метров. Было эвакуировано более 30 человек.