МОСКВА, 29 июл — ПРАЙМ. Численность зарегистрированных безработных в России не изменилась за две недели, составив 681,4 тысячи, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Безработица в России осталась на историческом минимуме в июне

Как сообщили в аппарате вице-премьера, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Численность зарегистрированных безработных граждан с 11 по 25 июля 2022 года не изменилась и составила 681,4 тысячи граждан. Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему не превышает 0,9%", — сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.

Как отметил на заседании министр труда и социальной защиты Антон Котяков, в рамках федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" продолжается приём заявок от граждан на профессиональное обучение. Более 76 тысяч человек уже приступили к обучению, а завершили – 32,2 тысячи.

В аппарате вице-премьера также заявили, что число работающих неполный рабочий день и находящихся в простое в России снизилось.

Как сообщили в аппарате, Голикова провела заседание межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

"Количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, с 11 по 25 июля также снизилось с 134,4 тысячи человек до 130,6 тысячи, а число работников, находящихся в простое, — с 127,1 тысячи до 105,4 тысячи человек", — говорится в сообщении.