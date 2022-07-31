КРОНШТАДТ, 31 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин прибыл в Кронштадт в День Военно-морского флота страны. Кадры прибытия российского лидера показали в эфире "Первого канала". The Guardian: Путин стал сильнее благодаря антироссийским санкциям

Празднование Дня ВМФ проходит в России каждый год в последнее воскресенье июля. В 2022 году российский флот отмечает 326-ю годовщину. В текущем году в состав флота вошла атомная подводная лодка "Белгород", которая станет первым экспериментальным носителем подводных ядерных беспилотников "Посейдон".

Ранее заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов сообщил журналистам, что в параде будут участвовать 47 кораблей и 42 воздушных судна. На Кронштадском рейде в мероприятии примут участие подводные лодки "Северодвинск", "Магадан" и "Вепрь". Среди нововведений — женский экипаж и большое количество парусников.

Парад завершится торжественным прохождением парадных расчетов по набережной рядом с Сенатской площадью.