Володин напомнил россиянам о законодательных нововведениях в августе
Володин рассказал о важных законодательных изменениях, которые вступят в силу в августе
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В августе вступят в силу поправки в закон об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчёт страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году", — отметил политик, чьи слова приводит Telegram-канал ГД.
С августа встать на учёт в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг, возможность регистрации получат также граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.
Кроме того, ФНС, с разрешения налогоплательщика, сможет передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.
С нового месяца вступят и поправки в закон об оружии, уточняющие, в частности, условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.
https://1prime.ru/society/20220731/837654428.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.