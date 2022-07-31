МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. В августе вступят в силу поправки в закон об оружии, увеличатся пенсии работающих пенсионеров, а ФНС сможет передавать сведения о налогоплательщике другим лицам, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ПФР рассказали, как изменятся пенсии работающих пенсионеров в августе

"Работающим пенсионерам будет произведен беззаявительный перерасчёт страховых пенсий. Это делается ежегодно. Размер повышения индивидуален и определяется исходя из суммы страховых взносов, уплаченных работодателем в прошлом году", — отметил политик, чьи слова приводит Telegram-канал ГД.

С августа встать на учёт в качестве самозанятого можно будет через портал госуслуг, возможность регистрации получат также граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.

Кроме того, ФНС, с разрешения налогоплательщика, сможет передавать данные о нем третьим лицам — считаться разглашением налоговой тайны это не будет.

С нового месяца вступят и поправки в закон об оружии, уточняющие, в частности, условия приобретения охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Вводится запрет на коллекционирование оружия, если не имеется права на его приобретение.