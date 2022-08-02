МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Россия полностью отвергает заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что она якобы использует Запорожскую АЭС в качестве военной базы, говорится в комментарии российской делегации на Обзорной конференции ДНЯО. Блинкен обсудил с Кулебой разговор с Лавровым и "продуктовую сделку"

"В заявлении главы американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкена в ходе 10-й Обзорной конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) прозвучали обвинения в использовании российскими вооруженными силами Запорожской АЭС в качестве военной базы", — сказано в комментарии.

"Мы полностью отвергаем подобные обвинения. Неоднократно заявляли о том, что действия наших ВС никоим образом не наносят ущерб ядерной безопасности на Украине и не препятствуют нормальной работе станции", — подчеркивает российская сторона

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра, рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. На станции установлены шесть энергоблоков ВВЭР-1000, мощность каждого 1 гигаватт.

ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали оправданность взятия российскими военными под охрану электростанции с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.

Украинские беспилотники неоднократно атаковали территорию Запорожской АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Киев атаками беспилотников создает угрозы атомным объектам Украины, пытается спровоцировать ядерную катастрофу в Европе. Россия обратилась к МАГАТЭ по поводу атак киевских беспилотников на Запорожскую АЭС, ждет реакции международного сообщества. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, выступая на Обзорной конференции ДНЯО, заявил, что готов посетить Запорожскую АЭС.