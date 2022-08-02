МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Треть россиян (35 процентов) думает, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Названы главные ошибки при хранении продуктов летом

Правильно ответил на вопрос 61 процент респондентов.

Кроме того, 12 процентов россиян считают, что Земля делает полный оборот вокруг Солнца за месяц. Опровергли это утверждение 69 процентов опрошенных, еще 19 процентов затруднились дать ответ.

Мнение о том, что радиоактивное молоко станет безопасным, если его прокипятить, поддержали семь процентов респондентов, опровергли — 85 процентов.

Еще 21 процент россиян считает, что древние люди жили в одно время с динозаврами. О том, что это не так, знают 66 процентов жителей.

Как отметил ВЦИОМ, сильнее всего мнения россиян расходятся в вопросе вреда генетически модифицированных продуктов: 44 процента опрошенных считают, что они вызывают рак, с ними не согласны 35 процентов граждан, еще 21 процент затруднился ответить. Больше половины (55 процентов) считают, что ГМО-продукция не сможет помочь в борьбе с голодом, 32 процента уверены в обратном.

По результатам опроса ВЦИОМ выделил три группы людей по уровню научной грамотности:

у 21% он невысокий,

у 44% — средний,

у 35% — высокий.

Последняя группа формируется в большей степени за счет молодежи (61 процент). Из них почти половина (49 процентов) активно пользуется интернетом, 45 процентов имеют высшее образование и 51 процент живет в Москве или в Санкт-Петербурге.

Телефонный опрос проходил 9 июля, в нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.