ПРАГА, 10 авг — ПРАЙМ. Полная приостановка выдачи виз гражданам РФ странами ЕС может стать еще одной эффективной санкцией, вопрос об этом будет поднят на встрече глав МИД ЕС в Праге в конце августа, заявил в среду журналистам глава дипведомства Чехии Ян Липавский. ЕС обсуждает новое содержание антироссийских санкций, заявили в Германии

Главы правительств Эстонии и Финляндии во вторник высказались за то, чтобы Европа прекратила выдачу туристических виз гражданам РФ. Сейчас россияне могут свободно посещать большинство стран шенгенской зоны по визам, выданным, например, Финляндией. Из-за санкций ЕС, принятых в связи с военными действиями на Украине, граждане РФ не могут добраться самолетами напрямую до многих стран ЕС, но некоторые из них зачастую отправляются на поезде или автобусе в Финляндию или Эстонию, откуда затем вылетают во все концы Европы.

"Чехия была первым государством-членом ЕС, приостановившим выдачу виз гражданам РФ на следующий день после вторжения России на Украину, то есть 25 февраля. Запрет затем был продлен до конца марта 2023 года, Чехия также расширила его на граждан Белоруссии. В обоих случаях запрет не касается гуманитарных случаев. Члены чешского правительства убеждены, что полная приостановка выдачи виз гражданам РФ странами ЕС может стать еще одной эффективной санкцией. Я планирую активно обсудить эту тему на внеочередном заседании глав МИД стран ЕС в Праге в конце августа", — сказал Липавский.

По словам министра, Чехия неоднократно поднимала вопрос о распространении запрета на все страны ЕС и добивается скоординированных действий ЕС по этой теме. Сейчас она намерена продолжать эту деятельность в качестве страны-председателя ЕС (с 1 июля по 31 декабря 2022 года).

"В эпоху российской агрессии, заявленные границы которой постоянно смещаются, не может быть и речи об обычном туризме для российских граждан. Кроме прочего, речь идет о нашей безопасности, я уже давно пытаюсь уменьшить деятельность и влияние российских спецслужб на территории стран ЕС", — добавил Липавский.

Чешские политики, как утверждает Липавский, убеждены, что приостановка выдачи виз для обычных граждан РФ даст четкий и прямой сигнал российскому обществу о том, что Запад не намерен мириться с действиями руководства РФ на Украине.