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Медведев видит итогом для Зеленского трибунал или комедийные шоу
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возвращение в комедийное шоу на вторые роли. "Трибунал или... ПРАЙМ, 12.08.2022
общество , новости, россия, дмитрий медведев, владимир зеленский
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возвращение в комедийное шоу на вторые роли.
"Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", — отметил Медведев в ходе визита в ЛНР, отвечая на вопрос журналистки о возможном итоге для Зеленского.
Ранее сообщалось, что Медведев во время посещения ЛНР встретился с с главами республик Донбасса. Зампред Совбеза России провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках.