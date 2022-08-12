МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что видит итогом для Владимира Зеленского трибунал или возвращение в комедийное шоу на вторые роли. Медведев прокомментировал слова эстонского премьера о посещении Европы

"Трибунал или возврат в комедийное шоу на вторые роли", — отметил Медведев в ходе визита в ЛНР, отвечая на вопрос журналистки о возможном итоге для Зеленского.

Ранее сообщалось, что Медведев во время посещения ЛНР встретился с с главами республик Донбасса. Зампред Совбеза России провел совещание по первоочередным мерам обеспечения безопасности в республиках.