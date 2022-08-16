МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В Латвии власти смогли договориться не продлевать виды на жительство гражданам России, а также ограничить для них въезд в страну по шенгенским виза, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш. Латвия приостановила выдачу виз россиянам

"Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан РФ ​​и ограничить (для них) въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД", — написал Кариньш в Twitter.