Премьер Латвии заявил, что власти договорились ограничить въезд россиянам
Премьер Латвии заявил, что власти договорились ограничить въезд россиянам по шенгенским визам
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МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. В Латвии власти смогли договориться не продлевать виды на жительство гражданам России, а также ограничить для них въезд в страну по шенгенским виза, заявил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.
"Концептуально мы договорились не продлевать временный вид на жительство для граждан РФ и ограничить (для них) въезд в Латвию по шенгенским визам. Ждем законопроект от МВД", — написал Кариньш в Twitter.
https://1prime.ru/society/20220816/837803614.html
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