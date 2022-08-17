КРАСНОЯРСК, 17 авг — ПРАЙМ. В Республике Бурятия снова действует масочный режим, сообщила пресс-служба правительства региона. Ношение масок стало обязательным в закрытых помещениях и на массовых мероприятиях, отмечается в сообщении. ФАС согласовала цены на препарат от коронавируса "Молнупиравир-Герофарм"

Региональный главк Роспотребнадзора сообщил об этой мере и скором подписании соответствующего указа в понедельник.

"В Бурятии введены дополнительные профилактические мероприятия против COVID-19….Соответствующие изменения внесены в указ главы Республики Бурятии от 03 марта 2022 года №44", — сказано в сообщении.

Республиканский кабмин пояснил, что маски нужно носить при посещении медицинских и аптечных учреждений, организаций социального обслуживания стационарного типа, кинотеатров, театрально-зрелищных учреждений, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, в общественном транспорте, в железнодорожном транспорте пригородного сообщения и в легковом такси, а также при посещении культурно-массовых мероприятий, физкультурных и спортивных мероприятий в закрытых спортивных сооружениях.

Данные Роспотребнадзора свидетельствуют, что за прошлую неделю заболеваемость в Бурятии увеличилась в 1,7 раза.