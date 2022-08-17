МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Четверть британцев не сможет оплатить счета за электроэнергию в октябре, когда британский энергорегулятор Ofgem вновь повысит их стоимость, следует из исследования, опубликованного на сайте организации Citizens Advice в среду. Задолженность британцев по кредитным картам увеличилась за год почти на 10%

Согласно данным исследования, в октябре этого года 24% британцев не смогут оплатить счета за электроэнергию. В январе 2023 года эта цифра может вырасти до 34%, поскольку размер счетов, по прогнозам, достигнет более 4200 фунтов.

"Если правительство не примет меры, ситуация станет намного хуже… Нам срочно нужна дальнейшая поддержка, иначе мы рискуем столкнуться с зимой, которая приведет в отчаяние миллионы людей", — приводятся в документе слова главы Citizens Advice Клэр Мориарти.

Среди тех, кто не сможет заплатить в октябре, большинство (68%) имеют доход менее 30 тысяч фунтов в год, к ним также относятся 3,2 миллиона инвалидов и 4,4 миллиона семей с детьми, говорится в исследовании. Из-за неоплаты счетов задолженность этих людей в среднем будет составлять почти 100 фунтов в месяц, отмечается в документе.

Исследование проводилось в Великобритании среди 6000 людей старше 18 лет в период между 27 мая и 20 июня 2022 года.

Британский энергорегулятор Ofgem с 1 апреля повысил максимально допустимый размер годового счета на электроэнергию с 1400 до почти 2000 фунтов для потребителей из-за резкого роста мировых цен на энергоносители. Следующее повышение максимального предела на оплату счетов планируется в октябре 2022 года. По прогнозам консалтинговой компании Cornwall Insight, в октябре средний счет за потребление энергии в Британии будет составлять 3582 фунта стерлингов в год, в январе 2023 года этот показатель достигнет рекордных 4266 фунтов, а с апреля — 4427 фунтов.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года — 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В марте 1982 года в Великобритании была зафиксирована инфляция в 9,1%. В августе стало известно, что инфляция достигла отметки в 10,1%.