МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Набор вещей и канцтоваров для первоклассника подорожал в пределах инфляции: для мальчика он вырос на 13,91% в годовом выражении до 22,3 тысячи рублей, для девочки – на 11,25% до 26,8 тысячи рублей, подсчитали в Росстате. Задолженность по зарплате в России за июль снизилась на 8,7%

"Базовый "набор первоклассника", в который входят одежда и обувь, школьные и канцелярские принадлежности, обойдется родителям первоклашки в 22 тысячи 298 рубля 23 копейки, если в первый класс идет мальчик, и в 26 тысяч 838 рублей 47 копеек, если речь идет о девочке. По сравнению с июлем прошлого года собрать в школу мальчика-первоклассника стало дороже на 13,91%, а девочку – на 11,25%", — говорится в сообщении Росстата.

Расчеты произведены по итогам июля по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Инфляция в России в июле текущего года составила 15,1% в годовом выражении.

В Росстате напомнили, что в июле прошлого года набор вещей и канцтоваров для мальчика-первоклашки стоил 19 тысяч 575 рублей (в июле 2020 года – 18,8 тысячи рублей). Покупка вещей и канцтоваров для девочки-первоклассницы год назад обошелся в 24 тысячи 123 рубля (в июле 2020 года – 23 тысячи 218 рублей).

В школьном наборе одежды для мальчиков — две пары брюк, три рубашки, джемпер, две футболки, один спортивный костюм, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, ботинки и кроссовки. В школьной форме девочек — два платья и две юбки, три блузки, джемпер и две футболки, спортивный костюм, а также колготки, носки и гольфы. Из обуви — летние туфли, ботинки и кроссовки. В числе канцтоваров, которые включил в свои расчеты Росстат, шариковые ручки и простые карандаши – по пять штук, четыре тетради по 12 листов, набор фломастеров, альбом, рюкзак и пять учебников.

Согласно опубликованным данным, самыми дорогими товарами из школьного набора, как и год назад, стал ранец и зимние ботинки — 2,42 тысячи и 2,36 тысячи рублей соответственно (в 2021 году они стоили в среднем 2,2 тысячи рублей). Отметку в 2 тысячи рублей в текущем году преодолела цена на спортивный костюм для школьника – она выросла до 2,2 тысячи с 1,9 тысячи в прошлом году.

Меньше всего за год выросли в цене платья (платье-костюм, сарафан) для девочек из полушерстяных, смесовых тканей – на 5,53% (с 1,7 тысячи до 1,8 тысячи рублей). "По данным Росстата, в наименьшей степени выросли цены на одежду для девочек школьного возраста. Так, юбки из полушерстяных тканей подорожали за год (с июля 2021 по июль 2022 года) на 7,75%, а блузка для девочки – на 8,88%. Рост цен на одежду для мальчиков составил: рубашки подорожали на 16,15%, а брюки из полушерстяных тканей – на 13,13%", — пишет Росстат. Полет в эконом-классе по России за неделю с 9 по 15 августа начал дешеветь

Сильнее всего за год выросли цены на школьные тетради – на 36,5% (с 7,7 рубля за штуку до 10,5 рубля), следом идут авторучки – они подорожали на 25,91% (с 20 до 25 рублей за штуку), альбомы для рисования – рост на 23,6% за год (с 83,64 до 103,38 рубля за штуку), графитовые карандаши – на 18,3% (с 16,61 рубля до 19,65 рубля за штуку).

"Одновременно снизилась стоимость многих образовательных услуг. Цена за час дополнительных занятий в государственных и муниципальных общеобразовательных учреждениях уменьшилась на 3,19%, со 143,1 рублей до 138,54 рублей за академический час", — указывает в комментарии Росстат.