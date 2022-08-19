МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Число зарегистрированных безработных в России снизилось более чем на шесть тысяч — до 675 тысяч за период с 25 июня по 15 августа, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Глава Минтруда спрогнозировал ситуацию с безработицей в России в 2022 году

В аппарате вице-премьера сообщили, что она провела очередное заседание межведомственной рабочей группы для реагирования на ситуацию, складывающуюся на рынке труда.

"Численность зарегистрированных безработных граждан с 25 июля по 15 августа 2022 года сократилась на более чем 6 тыс. человек и составила 675 тысяч граждан. Уровень регистрируемой безработицы по-прежнему не превышает 0,9% от рабочей силы", — сказала Голикова, слова которой привели в аппарате.

Также количество граждан, работающих в режиме неполного рабочего дня или рабочей недели, с 25 июля по 15 августа выросло с 130,6 тысячи до 142,7 тысячи человек, а число работников, находящихся в простое, — с 105,4 тысячи до 106,4 тысячи человек.

Как отметила на заседании замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова, в рамках реализации федерального проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" продолжается приём заявок от граждан на профессиональное обучение. Более 90 тысяч человек уже приступили к обучению, а завершили — 46 тысяч. В рамках программы стимулирования найма трудоустроено порядка 12 тысяч человек.