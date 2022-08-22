МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин направил соболезнования семье погибшей журналистки Дарьи Дугиной, назвал ее убийство подлым и жестоким преступлением, говорится в Telegram-канале Кремля. ФСБ назвала заказчиков и исполнителя убийства Дарьи Дугиной

Вечером в субботу на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья на ходу сгорел автомобиль, за рулем которого, согласно данным следственных органов, находилась журналист и политолог Дарья Дугина, она погибла. По предварительной версии сработало установленное в автомобиле взрывное устройство.

"Подлое, жестокое преступление оборвало жизнь Дарьи Дугиной — светлого, талантливого человека с настоящим русским сердцем — добрым, любящим, отзывчивым и открытым", — сказано в телеграмме соболезнования.

По версии ФСБ, за убийством журналистки стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. После подрыва Вовк уехала в Эстонию.