МОСКВА, 23 авг — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, ее возглавил вице-премьер — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, сообщается на сайте правительства. В Рязанской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В сообщении отмечается, что правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории некоторых субъектов центральной части России.

"Первое заседание правительственной комиссии состоится 23 августа", — сказвно в сообщении.

В ее составтакже вошли министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, заместитель министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Виктор Яцуценко, заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск министерства обороны Альберт Будышкин, заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, заместитель руководителя Росгидромета Владимир Соколов, а также заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, заместитель председателя правительства Московской области — руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков.