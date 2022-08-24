МОСКВА, 24 авг — ПРАЙМ. Две из четырех барж, сорванных с якоря в Хабаровском крае, прибило к берегу Сахалина, у людей есть запас еды и палатки, заявили в краевом главке МЧС. Шторм сорвал с якоря четыре баржи в Хабаровском крае

"Экипаж двух барж, которые прибило к берегу острова Сахалин в районе залива Ныйде, находится на суше, имеется запас продуктов питания, палатки. Помощь в эвакуации не требуется, угрозы жизни для людей нет. Утром собственником будет проведены работы по буксировке барж", — отметили в ведомстве.

МЧС напомнило, что в Николаевском районе Хабаровского края из-за волнения моря сорвало с якоря четыре баржи с тягачами. Две из них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две — южнее, у берегов Сахалина. Всего на борту 124 человека.

В ходе спасательной операции сотрудники ведомства на вертолете Ми-8 доставили 16 человек с дрейфующей рыболовецкой баржи в поселок Озерпах Николаевского района. Состояние людей оценили как удовлетворительное.