МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Страны Евросоюза из-за дурости и невежества наказывают сами себя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя идею некоторых членов сообщества запретить въезд россиянам в Европу. СМИ: запрет на выдачу виз россиянам может не иметь ожидаемого эффекта

"Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя. 80% населения земного шара не поддерживают санкции против России — есть к кому поехать в гости. Но лучше развивать собственную инфраструктуру. У нас огромное количество прекрасных мест", — отметил депутат в мессенджере Tеlegram.

По его словам, главными инициаторами закрытия Европы для российских граждан являются Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия, Польша и Украина, которые, считает спикер, "потеряли свой суверенитет".

Володин также подчеркнул, что такое решение обойдется Евросоюзу в 21 миллиард евро.

В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Финляндия, Эстония и Латвия уже приняли некоторые шаги в этом направлении. Кроме того, власти Германии вынесли на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Москве надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".

На этом фоне, добавил Володин, необходимо сосредоточиться на создании условий для путешествий по России.