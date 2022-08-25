Володин считает идею запретить россиянам въезд в ЕС дуростью, из-за которой Европа накажет себя
МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Страны Евросоюза из-за дурости и невежества наказывают сами себя, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя идею некоторых членов сообщества запретить въезд россиянам в Европу.
"Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя. 80% населения земного шара не поддерживают санкции против России — есть к кому поехать в гости. Но лучше развивать собственную инфраструктуру. У нас огромное количество прекрасных мест", — отметил депутат в мессенджере Tеlegram.
По его словам, главными инициаторами закрытия Европы для российских граждан являются Эстония, Латвия, Литва, Финляндия, Чехия, Польша и Украина, которые, считает спикер, "потеряли свой суверенитет".
Володин также подчеркнул, что такое решение обойдется Евросоюзу в 21 миллиард евро.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгенского соглашения. Финляндия, Эстония и Латвия уже приняли некоторые шаги в этом направлении. Кроме того, власти Германии вынесли на обсуждение проект решения ЕС о запрете выдачи шенгенских виз российским гражданам в рамках очередного санкционного пакета.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что недружественные к России страны Европы вводят санкции "до беспамятства", в Москве надеются, что со временем "здравый смысл как-то проявит себя".
На этом фоне, добавил Володин, необходимо сосредоточиться на создании условий для путешествий по России.
https://1prime.ru/society/20220825/837884461.html