ЭНЕРГОДАР, 28 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ сбили украинский дрон-камикадзе над территорией Запорожской АЭС, целью беспилотника было хранилище отработанного ядерного топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Энергодара. Times: Британия скоро прекратит финансовую поддержку боевых действий Киева

"Военнослужащие ВС РФ сбили дрон-камикадзе ВСУ, в то время как его установленной целью было хранилище отработанного ядерного топлива, о чем говорит траектория полета барражирующего боеприпаса", — сообщил представитель администрации.

Он уточнил, что крушение дрон потерпел на крыше спецкорпуса АЭС. По предварительным данным, никаких инфраструктурных повреждений и жертв нет.

Украинские силовики применили осветительные мины чтобы создать задымление для использования дронов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города Энергодара.

"После неудавшейся провокации с использованием дрона, нацформирования ВСУ применили осветительные мины для создания пожарной опасности на территории вблизи Запорожской АЭС", — сообщил представитель администрации.

Он уточнил, что по прибрежной территории АЭС было выпущено пять осветительных мин, большая часть из которых затонула в воде.

"Цель боевиков — сухостой на прибрежной территории, прилегающей к станции. Расчет делается на возникновение пожарной опасности и повышенное задымление для возможных дальнейших провокаций с использованием дронов-камикадзе", — дополнил собеседник агентства.