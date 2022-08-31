МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Отказ Евросоюза от упрощенного визового режима с Россией — цензурирование взглядов россиян, похоже на манипулирование общественным мнением и продолжение политики вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявила член думского комитета по международным делам Мария Бутина. В ЕС договорились о приостановке упрощенного визового режима с Россией

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС достигли политической договоренности о полной приостановке облегченного визового режима с Россией, определенные категории граждан России по-прежнему смогут получать визы в ЕС.

"Это очень похоже на факты манипулирования общественным мнением и продолжение политики вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации", — сказала депутат РИА Новости, добавив, что ЕС взяли на себя функцию цензурирования взглядов.

По ее словам, действия Евросоюза не соответствуют политике национального суверенитета.

Заместитель главы думского комитета по международным делам Алексей Чепа, в свою очередь, заявил, что заявления главы евродипломатии Жозепа Борреля о приостановке облегченного визового режима с Россией и предоставлении определенным гражданам льгот на этом фоне были ожидаемы. Он отметил, что это решение "усугубит и без того тяжелую экономическую ситуацию" в Евросоюзе.