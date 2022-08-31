МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по газификации внутри участка дома. Путин поручил проработать допподдержку населению для социальной газификации

Зачастую малообеспеченные граждане не имеют финансовой возможности обустроить свой участок и приобрести газоиспользующее оборудование в те же сроки, в какие выполняется строительство газовой инфраструктуры для газификации, обозначил проблему вице-премьер. По словам Новака, на такую поддержку отдельных категорий граждан 73 региона предоставляют субсидии.

"Я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу, и руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома", — обратился Новак к президенту.