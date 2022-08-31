Новак предложил выделять больше средств малоимущим на работы по газификации
Новак предложил выделять больше средств малоимущим на работы по газификации на участке
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МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Вице-премьер России Александр Новак на совещании у президента РФ Владимира Путина предложил регионам выделять малообеспеченным гражданам больше средств на работы по газификации внутри участка дома.
Зачастую малообеспеченные граждане не имеют финансовой возможности обустроить свой участок и приобрести газоиспользующее оборудование в те же сроки, в какие выполняется строительство газовой инфраструктуры для газификации, обозначил проблему вице-премьер. По словам Новака, на такую поддержку отдельных категорий граждан 73 региона предоставляют субсидии.
"Я хотел бы предложить, если вы поддержите, еще раз вернуться к этому вопросу, и руководителям регионов рассмотреть возможность обеспечить граждан с низкими доходами еще большим выделением средств для вопросов, касающихся догазификации в части исполнения тех работ, которые необходимо реализовывать непосредственно владельцу дома", — обратился Новак к президенту.
https://1prime.ru/society/20220831/837950761.html
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