МОСКВА, 3 сен — ПРАЙМ. Киевские власти предприняли попытку высадить своих десантников в трех направлениях в освобожденной части Запорожской области, им дан отпор, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов. В результате обстрела Запорожской АЭС повреждена Днепропетровская ЛЭП

Ранее Рогов сообщал, что в районе Каховского водохранилища — из района Каменского и Степногорска — вниз по течению Днепра выдвинулись не менее двух десятков быстроходных лодок с большим количеством вооруженных людей.

"Киевский режим задействовал несколько десятков катеров с боевиками для высадки в Запорожской области по трем направлениям: Васильевка, Днепрорудное и Энергодар. Логического объяснения подобным действиям нет. Все это было больше похоже на имитацию бурной деятельности накануне заседания созданной западными странами так называемой группы "Рамштайн" по оказанию военной помощи Киеву. Украинским боевикам дан отпор", — сказал Рогов.

По его словам, попытка высадки десанта была пресечена, для этого задействовали авиацию, более подробную информацию предоставит Минобороны РФ.

При этом Рогов подчеркнул, что подобными вылазками киевские власти стремятся показать, что еще способны сопротивляться и тем самым выманить у западных стран очередной транш, а также новые поставки оружия.

"Все это чисто военный шоу-бизнес. Зеленский устраивает очередное кровавое шоу ценой огромных потерь среди военнослужащих", — сказал Рогов.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России