Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом
Путин утвердил концепцию гуманитарной политики России за рубежом
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МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
"В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом постановляю:… Утвердить прилагаемую концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом… Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.
Цели гуманитарной политики России — укрепление объективного восприятия РФ, содействие пониманию исторического пути, роли и места страны, говорится в документе. Продвижение русского языка является ключевым элементом гуманитарной политики РФ за рубежом, важна доступность обучения на нем, также отмечается в документе.
https://1prime.ru/society/20220905/838009497.html
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