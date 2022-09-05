МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ о концепции гуманитарной политики РФ за рубежом, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях определения задач и основных направлений гуманитарной политики Российской Федерации за рубежом постановляю:… Утвердить прилагаемую концепцию гуманитарной политики РФ за рубежом… Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", — говорится в документе.

Цели гуманитарной политики России — укрепление объективного восприятия РФ, содействие пониманию исторического пути, роли и места страны, говорится в документе. Продвижение русского языка является ключевым элементом гуманитарной политики РФ за рубежом, важна доступность обучения на нем, также отмечается в документе.