МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Запрет на въезд Россиян в Эстонию вступит в силу в ночь с 18 на 19 сентября, заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу. Постпреды ЕС одобрили остановку упрощенного визового режима с Россией

"Политическая воля Эстонии заключается в том, что с ночи 19 сентября вступит в силу запрет на въезд в Эстонию для граждан России. Это касается тех россиян, которые имеют визы, выданные в Эстонии, а также визы, выданные в других странах ЕС. Литва, Латвия и Польша также введут запрет с этого же момента",- сказал министр на пресс-конференции правительства в Таллине.

Он добавил, что россиян с шенгенскими визами не приветствуют в Эстонии.

Министры иностранных дел Евросоюза на неформальной встрече в Праге 1 сентября решили приостановить действие Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС, а также договорились о возможности запрещать въезд российских граждан на национальном уровне.

Ранее Литва, Латвия и Эстония достигли принципиальной договоренности по ограничению въезда россиян через границы России и Белоруссии с исключениями для водителей грузовиков, дипломатов, а также пересекающих границу по гуманитарным и семейным причинам.

В среду президент России Владимир Путин, говоря об ответе Москвы на визовые ограничения Евросоюза, заявил, что страна никому не позволит навязывать ей решения, будет действовать в своих интересах и не намерена ограничивать кого-то в визах.