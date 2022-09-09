МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Москва прорабатывает реакцию на ввод Украиной визового режима для россиян, при этом действия при принятии решения не будут зеркальными, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Евросоюз утвердит заморозку выдачи туристических виз россиянам в пятницу

По ее словам, конкретная реакция российской стороны сейчас прорабатывается.

"Исходить будем, в первую очередь, из интересов России и гуманитарных соображений. Не в наших планах создавать дополнительные трудности для простых украинцев, в т.ч. беженцев, которые ищут в России защиту от преследований украинских националистов. Не забываем мы и о семейных и иных узах, которые объединяют народы двух стран", — сказано в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

"Ранее мы уже неоднократно комментировали ситуацию относительно визового режима в отношениях с Украиной. В этой связи обратили внимание на появившиеся в ряде информагентств сообщения со ссылкой на МИД России о якобы готовящемся введении российской стороной виз для украинских граждан. Это в корне неверно, вводит в заблуждение относительно реального настроя российской стороны", — отметила Захарова.

Она добавила, что Киев, денонсируя межправсоглашение о безвизовых поездках граждан двух стран, сознательно преследовал цель нанести максимальный ущерб контактам между жителями Украины и России, разорвать сохраняющиеся родственные и дружеские связи.

Украинские власти с 1 июля запретили для россиян въезд в страну без виз.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил РИА Новости, что граждане Украины могут продолжать въезжать в Россию без визы до 1 января 2023 года, когда истекает срок визового межправсоглашения России и Украины.