МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Летом 2022 года в российских водоемах утонули 1945 человек, 267 из которых — несовершеннолетние, пишут "Известия" со ссылкой на МЧС России. Московский главк МЧС прокомментировал жалобы жителей на запах гари в городе

По данным ведомства, всего на водоемах страны за купальный сезон было зафиксировано более 2,3 тысячи происшествий. При этом отмечается, что нынешним летом число погибших на российских водоемах сократилось на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Также сократилась на 8,2% гибель несовершеннолетних на водоемах в летний период. Летом этого года погибло 267 несовершеннолетних. К сожалению, этот показатель остается высоким", — сообщили в МЧС.

Основными причинами гибели на воде, как объяснили в ведомстве, стали злоупотребление алкоголем и купание в необорудованных или запрещенных местах.