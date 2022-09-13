МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ЧИЖОВ: МОСКВА НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗЕРКАЛЬНО НА ВИЗОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕС, ОСТАНЕМСЯ ОТКРЫТОЙ СТРАНОЙ
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https://1prime.ru/society/20220913/838097898.html
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. ЧИЖОВ: МОСКВА НЕ БУДЕТ ОТВЕЧАТЬ ЗЕРКАЛЬНО НА ВИЗОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕС, ОСТАНЕМСЯ ОТКРЫТОЙ СТРАНОЙ
Новость дополняется
https://1prime.ru/society/20220913/838097898.html
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