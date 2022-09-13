МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что проект "гарантий безопасности" Киева по сути является прологом к третьей мировой войне. Боррель отметил важность переговоров с Россией по некоторым вопросам

"Киевская камарилья родила проект "гарантий безопасности", которые по сути являются прологом к третьей мировой войне. Конечно, никто никакие "гарантии" украинским нацистам не даст", — написал он в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что такие гарантии безопасности подрузамевают почти то же самое, что и применение к Украине статьи 5 Североатлантического пакта. Эта статья подразумевает, что, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооруженного нападения, то это считается нападением на все страны альянса.

Также, по мнению зампреда Совбеза, продолжение со стороны Запада безудержной накачки Киева опаснейшими видами вооружений приведет к переходу военной кампании на новый уровень, когда исчезнут видимые границы и потенциальная предсказуемость действий сторон конфликта.

"Так было всегда. И тогда уж западным странам не удастся отсидеться в своих чистеньких домах и квартирах, посмеиваясь над тем, как они аккуратно ослабляют Россию чужими руками. Все заполыхает и вокруг них. Их люди хапнут горя по полной программе", — отметил он.

Ранее офис Владимира Зеленского опубликовал проект по гарантиям безопасности Украины, в качестве гарантов Киев предлагает страны ЕС, США, Великобританию, Австралию и Турцию.